Köln/Boston (ots) - Anaqua, der führende Anbieter von Lösungen für das Management von Innovationen und geistigem Eigentum, gab heute bekannt, dass das U.S. Army Medical Research and Development Command (USAMRDC) die ANAQUA-Plattform für die Verwaltung seines globalen IP-Portfolios ausgewählt hat.Das USAMRDC ist der Entwickler von medizinischer Ausrüstung für die Armee und verantwortlich für medizinische Forschung, Entwicklung und Versorgung. Seine Expertise in diesen Bereichen trägt dazu bei, die Entwicklung der Militärmedizin voranzutreiben und die Streitkräfte weltweit zu schützen. Das USAMRDC trägt auch zum vielfältigen IP-Portfolio der US-Armee bei, das mehrere tausend Patente enthält, wobei sich die Klassen auf Arzneimittel, medizinische Diagnostik und Mikroorganismen konzentrieren.Mit ANAQUA kann das USAMRDC nun IP-Management-Software zusammen mit anderen Modulen und Tools wirksam einsetzen. In Zukunft wird so die Erstellung und Veröffentlichung von Innovationen, die Ausarbeitung und Einreichung von Patenten und die Einsicht in das Portfoliomanagement vereinfacht. Dadurch kann die Patentportfolio-Strategie optimal an die Unternehmensziele angepasst werden."Aufgrund seines vielfältigen Portfolios und dem konstanten Einsatz für Innovationen hat das Medical Research and Development Command der Armee einen großen Beitrag zur weltweiten Weiterentwicklung von Medizinprodukten und -technologien geleistet", sagte Bob Romeo, CEO von Anaqua. "Für Anaqua ist es eine Ehre, dem USAMRDC als angesehene und innovative Regierungsorganisation beim Schutz seines geistigen Eigentums zu helfen."Über AnaquaAnaqua ist ein Premiumanbieter von integrierten End-to-End Lösungen für das Management von Innovationen und geistigem Eigentum und wird von über 50 % der 25 führenden US-Patentanmelder und über 50 % der 25 weltweit führenden Marken sowie einer wachsenden Zahl der renommiertesten Anwaltskanzleien genutzt. Der Hauptsitz des global tätigen Unternehmens befindet sich in Boston, weitere Niederlassungen finden sich quer durch Europa und Asien. Weltweit wird die IP-Plattform von Anaqua von fast einer Million IP-Führungskräften, Rechtsanwälten, Anwaltsfachangestellten, Administratoren und Innovatoren genutzt. Die Lösungssuite des Unternehmens verbindet Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und anhand von Technologie ermöglichten Services, um eine intelligente Umgebung zu schaffen, die als Informationsgrundlage für IP-Strategien dient, IP-Entscheidungen ermöglicht und die IP-Tätigkeit optimiert. Weitere Informationen finden Sie unter anaqua.com.Über das USAMRDCDas U.S. Army Medical Research and Development Command verwaltet und führt Forschung in fünf grundlegenden Bereichen durch: militärische Infektionskrankheiten, Kampfunfallversorgung, militärische Operationsmedizin, chemisch-biologische Verteidigung sowie klinische und rehabilitative Medizin. Das USAMRDC ist Programmkoordinator für medizinische Forschungsprogramme des DoD, die sich auf die Prävention, Minderung und Behandlung von Explosionsschäden konzentrieren, sowie der Manager für das JTAPIC-Programm, das Lösungen zur Prävention oder Minderung von Verletzungen während des gesamten Spektrums militärischer Operationen durch kollaborative Erfassung, Integration, Analyse und Speicherung von Daten aus Operationen, Intelligenz, Material und medizinischen Quellen informiert. Um mehr über das U.S. Army Medical Research and Development Command zu erfahren, besuchen Sie bitte mrdc.amedd.army.mil.