Der japanische Yen gerät etwas unter Druck nach Presseberichten, die Hoffnungen auf eine Annäherung der USA und China im Handelsstreit nähren.Frankfurt - Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel nur wenig im Kurs verändert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1127 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Auch zum Franken bewegt sich der Euro bei Kursen um 1,1007 Franken in etwa auf dem Niveau der vergangenen Tage. Der US-Dollar macht derweil weiter etwas Boden gut zum Franken und nähert sich mit 0...

