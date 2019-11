Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Papiere von Under Armour von der "Conviction Buy List" gestrichen, die Einstufung aber mit "Buy" bestätigt. Das Kursziel senkte Analystin Alexandra Walvis in einer am Dienstag vorliegenden Studie von 33 auf 26 US-Dollar nach Kürzung ihrer Prognosen nach dem Quartalsbericht des Sportartikelherstellers. Grundsätzlich sieht sie ihn aber auf dem richtigen Weg./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2019 / 22:28 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: US9043111072