BERLIN (Dow Jones)--Die weitere Verzögerung der in der großen Koalition umstrittenen Grundrente ist nach Ansicht des Sozialverbandes VdK Deutschland "eine herbe Enttäuschung" für die Betroffenen. "Das parteipolitische Taktieren muss endlich ein Ende haben und darf nicht weiter zulasten der vielen Menschen gehen, die trotz jahrzehntelanger Arbeit im Alter in Armut leben", forderte VdK-Präsidentin Verena Bentele in der Neuen Osnabrücker Zeitung. "Es führt in erster Linie dazu, dass das Vertrauen in eine handlungsfähige Politik schwindet", warnte sie.

Bei einer möglichen Einkommensprüfung sei für den VdK entscheidend, "dass unterm Strich möglichst viele von der Grundrente profitieren und kein zusätzliches bürokratisches Monster entsteht". Letztlich sei die Einführung einer Grundrente vor allem für die jüngere Generation ein wichtiges Signal der Politik, meinte die VdK-Präsidentin.

Wegen noch offener Fragen bei der Grundrente war das für Montag geplante Spitzentreffen der Koalition auf den 10. November verschoben worden. Die Union pocht weiter auf eine Prüfung der tatsächlichen Bedürftigkeit, die SPD lehnt dies ab.

