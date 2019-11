Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Es läuft weiter prächtig am deutschen Aktienmarkt. Nach den goldenen Monaten September und Oktober deutet sich auch ein starker November an. Gestern kletterte der DAX sogar über die Marke von 13.100 Punkten. Bei den Einzelwerten geht es heute um Apple, Microsoft, Alibaba, SAP, Daimler und Vonovia. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.