Über Adidas hatten wir zuletzt am 13. Oktober berichtet und das war der Text: "Adidas ISIN: DE000A1EWWW0 hat die Unterstützung am Freitag bei 270,99 Euro getestet und ist bei 271,95 Euro wieder nach oben abgedreht. Die 100-Tage-Linie hat seit Anfang August mehrfach ihren Dienst nicht verweigert und es sieht so aus, als ob sich dieser Bereich als ziemlich stabil erweist und die Bullen keine weiteren Kursverluste mehr zulassen. Fundamental spricht ...

