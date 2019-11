Erst am letzten Donnerstag hatten wir Sie über BioNTech ISIN: US09075V1026 informiert. Der Artikel dazu hatte folgenden Titel: "BioNTech: Neuer Stern am Biotech-Himmel?" Als Abonnent konnten Sie lesen: "BioNTech wurde in Mainz gegründet und unterhält Standorte in Idar-Oberstein, Martinsried & Neuried bei München, Berlin und San Diego. Diese Firma ist breit aufgestellt und ist daher auch aufgrund der innovativen therapeutischen Ansätze spannend. Startschuss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...