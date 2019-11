Neue Signale für eine Entspannung im US-chinesischen Handelskonflikt haben die europäischen Börsen am Montag angetrieben, der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stieg auf das höchste Niveau seit Anfang 2018 und konnte zum Handelsende ein Plus von 1,1% vorweisen. Der französische CAC 40 konnte in gleichem Ausmaß zulegen, in Deutschland gab es gar einen Zuwachs von 1,4% wobei der Dax zum ersten Mal seit anderthalb Jahren die 13.000-Punkte Marke übersteigen konnte und in London gab es eine 0,9% höhere Schlussnotierung. Bemerkenswert war auch die Börse in der Schweiz, wo der Leitindex SMI ein neues Rekordhoch erzielen konnte. Das geplante Teil-Handelsabkommen zwischen den USA und China steht nach Angaben beider Seiten kurz vor einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...