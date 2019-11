München (ots) - Der auf den Public-Finance-Sektor und Kommunalfinanzen spezialisierte Online-Marktplatz CommneX baut sein Angebot konsequent aus. Nach Krediten sowie Tages- und Festgeld vermittelt das Münchener Startup Kommunen und kommunalen Unternehmen nun auch speziell auf den Bedarf der öffentlichen Hand ausgerichtete Bausparprodukte.Kommunen und kommunale Unternehmen können genau wie private Verbraucher von den Vorteilen des Bausparens profitieren. So sind die Zinskonditionen sowohl für die Anspar- als auch für die Darlehensphase von Anfang an festgelegt und geben damit auch öffentlich-rechtlichen Bausparern eine sehr hohe Planungssicherheit. Diese geht aber nicht zu Lasten der Flexibilität, da die Sparleistungen anpassbar und die Darlehensaufnahme optional sind. Kommunen und kommunale Unternehmen können also auch erst nach Abschluss der Sparphase entscheiden, ob sie das Darlehen überhaupt aufnehmen wollen. Während die positive Guthabenverzinsung der Bausparkassen vor allem für öffentliche Körperschaften interessant ist, denen für ihre angelegten Gelder Negativzinsen drohen, bietet sich die Darlehensaufnahme gerade für kommunale Unternehmen mit langen Planungshorizonten an, wenn zum Beispiel ein Stadtwerk heute schon weiß, dass in zehn Jahren eine umfangreiche Sanierung oder Baumaßnahme ansteht."Mit den Bausparprodukten für die öffentliche Hand erweitern wir CommneX um den nächsten Baustein auf dem Weg zum umfassenden Finanzmarktplatz", sagt Friedrich v. Jagow, Gründer und Geschäftsführer von CommneX. Kommunen und kommunale Unternehmen können auf der Online-Plattform intuitiv und mit wenigen Angaben ihren konkreten Bedarf einstellen und das smarte Bauspar-Tool stellt die passenden Tarife automatisch und übersichtlich zusammen. "Unser Marktplatz bietet damit für die jeweils gewünschten Beträge und Laufzeiten ein maßgeschneidertes Angebot. Der oftmals unübersichtliche Tarif-Dschungel entfällt, da sämtliche Informationen der Bauspar-Anbieter bedarfsgerecht sortiert und aufbereitet werden", ergänzt Carl v. Halem, ebenfalls Gründer und Geschäftsführer von CommneX.Als erste Partner sind etwa die Wüstenrot Bausparkasse AG, die Alte Leipziger Bauspar AG und die Signal Iduna Bauspar AG auf der CommneX-Plattform präsent, weitere Integrationen folgen. "Bausparlösungen bieten der öffentlichen Hand zinssichere und günstige Finanzierungsalternativen, die auf die besonderen Bedürfnisse kommunaler Projekte zugeschnitten sind. Ob zur Vorbereitung einer Investition oder zur Finanzierung - mit unserem hochflexiblen AL_Neo haben wir den idealen Bauspartarif für kommunale Projekte. Denn mit ihm lassen sich Ansparung und Tilgung jederzeit optimal an die aktuelle Haushaltslage einer Kommune anpassen. Mit CommneX steht uns darüber hinaus ein führender Partner für die digitale Ansprache von Wirtschaft und Verwaltung zur Verfügung", sagt Stephan Buschek, Vorstand der Alte Leipziger Bauspar AG.Auch die Signal Iduna Bauspar AG ist gleich vom Start an dabei. "Bausparprodukte sind für die öffentliche Hand und ihre langen Planungshorizonte eine perfekte Ergänzung für das Finanzmanagement. Insbesondere als Sparprodukt und für die mittelfristige Planung sehen wir uns als starken Partner der kommunalen Wirtschaft und Verwaltung", so Jan-Andreas Lucklum, der bei der Signal Iduna Bauspar AG das Produktmanagement leitet. "Mit CommneX nutzen wir nun einen der führenden Online-Marktplätze für die digitale Ansprache des öffentlich-rechtlichen Sektors."Die Einbindung weiterer Partner auf Seiten der Bausparkassen ist bereits in Vorbereitung. Rund die Hälfte der deutschen Bausparkassen bietet spezielle Produkte für die öffentliche Hand an. Diesen bietet CommneX eine einfache Integration ihrer Tarifmodelle in die Plattform und damit Zugang zu dem gesamten kommunalen Markt auf CommneX. Die Kunden stellen sich über ein einfaches Formular mit wenigen Eingabefeldern passgenaue Angebote zusammen und finden die besten Tarife. Die Nutzung von CommneX bleibt dabei auch im Bereich Bausparen kostenfrei für die Nutzer von kommunaler Seite. Bausparprodukte werden von vielen Verwaltungen bereits aktiv genutzt, Ziel des Angebots auf CommneX ist für das Münchener FinTech-Startup und seine Partner, dieses attraktive Produkt mit seinen Vorteilen im kommunalen Markt weiter zu verbreiten.Über CommneX - www.commnex.deCommneX ist der unabhängige digitale Marktplatz für den Finanzierungs- und Einlagebedarf der öffentlichen Hand in Deutschland und Österreich. Das FinTech-Unternehmen mit Sitz in München wurde 2016 von den beiden Geschäftsführern Friedrich v. Jagow und Carl v. Halem gegründet. Seit dem Frühjahr 2017 online, führt CommneX auf der digitalen Ausschreibungs- und Vermittlungsplattform Finanzprojekte von Kommunen, anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften und kommunalnahen Unternehmen mit Finanzpartnern wie Banken, Versicherungen und institutionellen Investoren zusammen. Als zentraler Online-Marktplatz eröffnet CommneX dadurch etablierten wie auch neuen Marktteilnehmern einen direkten und effizienten Zugang zum gesamten kommunalen Kredit- und Anlagemarkt in Deutschland und Österreich.