Das bemerkenswerte an Airbus' am 30. Oktober vorgelegter Bilanz war, dass zwar der Umsatz im Sommerquartal gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um etwa ein Prozent niedriger lag, der Gewinn, ob netto oder als EBIT vor Zinsen und Steuern gerechnet, aber stieg. Das deutet an, dass die Wachstumsschwäche der Weltwirtschaft hier nicht zu Druck auf die erzielbaren Preise geführt hat.

Und man entsann sich nach der anfänglichen, nur sehr kurz währenden negativen Reaktion, dass zwar die USA jetzt mit dem Segen der WTO Strafzölle auf Airbus-Produkte verhängt hat, aber zu erwarten ist, das in Kürze auch ein Urteil der WTO gegen unerlaubte Staatshilfen für den Erz-Konkurrenten Boeing fallen wird. Die EU hat bereits avisiert, dann die Strafzölle gegen Airbus mit gleicher Münze in Richtung Boeing zu vergelten. Was bedeutet: Der Vorteil für Boeing ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...