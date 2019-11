Die DAX-Bullen lassen nicht locker: mit einem Satz über die 13.000er-Barriere und die auf diesem Niveau verlaufende Volumenspitze eroberten die deutschen Blue Chips zum Start in die neue Börsenwoche auf Anhieb den nächsten Meilenstein. In der Spitze (Intraday-Top bei 13.171 Punkten) kletterten die Kurse sogar bis an die erste der beiden markanten Eindämmungslinien, die von den 2018er-Frühsommer-Tops herüberkommen. Das heißt: Aus charttechnischer Sicht gilt es nun, diese beiden Hürden (die zweite ...

