Andritz erhielt einen Auftrag von Berneck S.A. zur Lieferung einer Druckzerfaserungs- und Eindampfanlage für die dritte MDF-Linie am Standort in Lages, Brasilien. Die Inbetriebnahme der neuen Ausrüstungen ist für Ende 2020 geplant. Die neue MDF-Produktionslinie wird die erste von Andritz in Brasilien installierte MDF-Eindampfanlage zur Abwasserbehandlung enthalten. Herzstück der Linie ist die Druckzerfaserungsanlage mit einem S2064M-Refiner, die für eine Kapazität von 1.150 t/d ausgelegt ist und 100% Weichholz (Pinus elliottii & Pinus taeda) als Rohstoff verarbeiten wird.

Den vollständigen Artikel lesen ...