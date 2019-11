Nachdem der Dax die 13.000-Punkte-Marke geknackt hat, bewegt er sich am Dienstmorgen kaum. Für Hellofresh geht es nach guten Quartalszahlen bergauf.

Trotz guter Vorgaben aus den USA und Asien startet der Dax am Dienstag kaum verändert in den Handel. Er notiert 0,08 Prozent im Minus bei 13.125 Punkten. Am Montag hatte er die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten durchbrochen und mit 13.171 Punkten seinen höchsten Stand seit Mitte Mai 2018 erreicht.

Trotzdem stellte der Experte Stephan Heibel am Montag nach Auswertung der Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment fest: "Die Euphorie der Vorwoche ist verflogen." Daraus schlussfolgerte er: "Damit ist das deutsche Börsenbarometer wieder gesund und bereit für weitere Kursanstiege."

An diesem Dienstag könnte der deutsche Leitindex Rückenwind durch positive Signale im Handelsstreit erhalten. Mehrere Insider berichten der Nachrichtenagentur Reuters zufolge, dass China den US-Präsidenten im Rahmen eines vorläufigen Abkommens zur Rücknahme von im September verhängten Strafzöllen drängt.

Es werde allgemein erwartet, dass das sogenannte "Phase-1"-Abkommen die Aufhebung der für den 15. Dezember angekündigten Zölle auf chinesische Importe wie Mobiltelefone, Laptops und Spielzeug im Wert von 156 Milliarden Dollar beinhalte. Einem Bericht der "Financial Times" zufolge wird auch im Weißen Haus darüber gesprochen. Am Sonntag hatte US-Handelsminister Wilbur Ross außerdem erklärt, er sehe keinen Grund, warum nicht in diesem Monat ein Teilabkommen mit China unterzeichnet werden könne.

Auch im Ausland sorgten die neuesten Entwicklungen im Handelsstreit für Euphorie an den Märkten. In den USA stiegen der Dow Jones, der S&P 500 und auch der Nasdaq-Index auf neue Höchststände. Und auch in Asien griffen Anleger zu. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index erreichte ein neues Jahreshoch und schloss 1,8 Prozent fester bei 23.252 Punkten. ...

