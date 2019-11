Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag mit weiteren Kursverlusten in den Handel gegangen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,12 Prozent auf 170,83 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf minus 0,33 Prozent. In Europa standen Staatsanleihen generell unter Druck.

Wie schon zu Wochenbeginn sorgte abermals Optimismus, die USA und China könnten sich im Handelsstreit annähern, für Belastung bei als sicher empfundenen Anlagen. Auslöser waren mehrere Presseberichte. Das "Wall Street Journal" und die "Financial Times" hatten berichtet, die beiden größten Volkswirtschaften der Welt prüften, im Rahmen eines Teilabkommens einige der erhobenen Strafzölle zurückzunehmen.

Entscheidende Konjunkturdaten stehen in der Eurozone kaum an. In den USA dürfte der ISM-Index für die Dienstleister beachtet werden. Im Fahrwasser einer seit langem schwächelnden Industrie ist der Servicesektor ebenfalls unter Druck geraten. Daneben stehen Außenhandelsdaten auf dem Programm./bgf/jha/

