Der EUR/JPY bewegt sich in Richtung des 61,8 % Fibonacci Retracement des Ende Oktober Rückgangs - Ein Rückgang unter den 200-Stunden-EMA wird die kurzfristig bullish Aussichten negieren - Obwohl der EUR/JPY in einer Range rund um das 61,8 % Fibonacci Retracement gehandelt wird, bleiben die Aussichten bullish, während der Handel am Dienstag rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...