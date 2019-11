Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Evonik nach Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die Nachhaltigkeit zusätzlicher Selbsthilfemaßnahmen und Lizenzvereinbarungen dürften die Investoren hinterfragen, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch der Margenrückgang in allen operativen Segmenten des Spezialchemiekonzerns dürfte Fragen aufwerfen./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2019 / 07:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000EVNK013

AXC0112 2019-11-05/09:28