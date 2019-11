Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens Gamesa nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 15,30 Euro belassen. Die 2020er-Ziele des Windkraftkonzerns dürften zu einer Senkung der Marktschätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) führen, schrieb Analyst Ajay Patel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sein "Buy"-Votum reflektiere derweil die starken Wachstumsperspektiven im Geschäft mit Windenergie auf See./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2019 / 07:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN ES0143416115

AXC0117 2019-11-05/09:32