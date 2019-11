Adrian Eggenberger löst Damian Freitag ab, der die SZKB per Ende September verliess, um ausserhalb der SZKB eine neue Herausforderung anzunehmen.Schwyz - Die Geschäftsleitung der Schwyzer Kantonalbank (SZKB) hat Adrian Eggenberger zum neuen Leiter Firmenkunden der SZKB ernannt. Er hat die Leitung am 1. November 2019 übernommen. Die SZKB konnte mit Adrian Eggenberger einen qualifizierten Fachmann mit Führungserfahrung für diese herausfordernde Tätigkeit gewinnen. Der 38-Jährige wohnt mit seiner Familie in Oberrieden und trat am 1.

