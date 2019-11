Microsoft Teams bekommt neue Features und Schnittstellen. Ihr könnt euch auf sichere Privat- und Multiwindow-Chats, Task-Integration mit To Do und Planner, Yammer-Integration und Schnittstellen zu Outlook freuen. Die passend benannte Teamworking-Plattform Teams von Microsoft ist einer der beliebtesten Business-Messenger. Die Redmonder Software ist Teil von Microsofts Allround-Bürolösung Office 365. Auf der Ignite 2019 kündigte Microsoft umfassende Updates an, die auch Teams neue Chat-Features, Dienst-Integrationen und Schnittstellen verpassen. Einige sind ab sofort verfügbar, weitere will Microsoft im ...

