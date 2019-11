Wir skizzieren im Stakkato in 7 Punkten die Probleme, die nach dem Urteil unserer Experten 2020 auf unser Land zukommen, einem Jahr, in dem DER PLATOW Brief die 75. Wiederkehr seiner Gründung (Herbst 1945) feierlich begehen wird:1. Im Sonnenlicht des Daueraufschwungs ist Deutschland träge geworden. In der Finanzkrise predigte Angela Merkel Südeuropas Krisenländern inbrünstig Strukturreformen. Zuhause wollte die Kanzlerin davon aber nichts hören. 2. Während andere Euro-Staaten mit schmerzhaften Lohneinbußen ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit verbesserten und Donald Trump US-Unternehmen kräftige Steuersenkungen bescherte, verteilte Merkels GroKo lieber teure Wahlgeschenke an die Rentner. 3. ...

