Frankfurt/M./Shanghai/Stockholm (ots) - +++ Die LPA-Gruppe, europäischer CapTech-Marktführer, gewinnt Preise für "Best RegTech Solution" in Asien und als "Best KIDS and PRIIPS Provider" sowie "Best Pricing and Risk Analytics Provider" in Skandinavien +++ Auszeichnungen würdigen Spitzenstellung und Exzellenz der LPA-CapTech-Suite im Bereich Automatisierung und Digitalisierung der KapitalmärkteDie LPA-Gruppe, führender Anbieter für Kapitalmarkttechnologien in Europa, hat innerhalb weniger Wochen mehrere Auszeichnungen in unterschiedlichen Regionen der Welt gewonnen, die die Innovationskraft der LPA-Technologien sowie die damit verbundene Bedeutung für das globale Capital-Markets-Ökosystem würdigen.In Shanghai prämierte die renommierte Jury der SRP Awards LPA mit dem "SRP China Award" für die "Best RegTech Solution", die sich aus dem Zusammenspiel mehrerer Produkte der LPA-CapTech-Suite ("Digital Advisory", "LPADoc" sowie "LPACalc") ergibt. Modelity, das seit wenigen Wochen als hundertprozentige Tochtergesellschaft der LPA zur LPA-Gruppe gehört, konnte in Stockholm zwei der begehrten "SRP Nordics Awards" entgegennehmen - zum einen als "Best KIDS and PRIIPS Provider" und zum anderen als "Best Pricing and Risk Analytics Provider".Mit den Preisvergaben an die LPA-Gruppe würdigt SRP den Wertbeitrag, den diese Produkte den Finanzdienstleistungsunternehmen für ihre Kapitalmarktaktivitäten bieten. Kriterien für die Preisvergabe waren insbesondere die technologische Innovation, die zugehörige Infrastruktur sowie die positiven Auswirkungen auf den Markt.Stefan Lucht, einer der Gründer von LPA: "Die Auszeichnungen mit den SRP Awards erfüllen uns mit Freude und mit Stolz, denn sie zeigen, dass wir mit unseren Angeboten Erfolg haben und dies auch anerkannt wird. Das zeigt sich in Europa, wo wir bereits Marktführer bei CapTech-Produkten sind. Unsere Erfahrungen aus dem hoch regulierten Bankenumfeld hier sowie die Software-Entwicklungsexpertise von LPA und Modelity machen jedoch auch Asien zum geeigneten Ort, unsere Lösungen zu platzieren. Digitalisierung der Produktauswahl und deren Platzierung auf mobilen Apps ist in Asien gang und gäbe. Hier können wir erheblichen Wertzuwachs leisten und sind zuversichtlich, unser Asien- und besonders unser China-Geschäft schnell weiter erfolgreich skalieren zu können."Ayal Leibowitz, CEO von Modelity, Tel Aviv: "Die SRP Awards zählen weltweit zu den renommiertesten Auszeichnungen im Bereich "Strukturierte Produkte". Für uns ist es besonders spannend und ehrenvoll, gleich zweimal als bester Anbieter ausgezeichnet zu werden. Und das sogar für Skandinavien, wo man in der Digitalisierung eine Spitzenstellung in der Welt einnimmt und es viele gute und innovative Digital-Unternehmen gibt. Das erfüllt uns natürlich mit großem Stolz und wir betrachten das als einen wertvollen Beitrag, den wir als Modelity für die ganze LPA-Gruppe beitragen. Die Auszeichnungen spornen uns auch an, als LPA-Gruppe weiter an der Kreation neuer Produkte und der Weiterentwicklung unserer bereits vorhandenen Angebote zu arbeiten."Über SRP:SRP ist ein weltumspannendes Netzwerk für Hersteller und Nutzer von "Strukturierten Produkten", die eine wesentliche Säule auf den Kapitalmärkten darstellen. Die regional veranstalteten Konferenzen gelten als Benchmark im Bereich "Strukturierte Produkte". Auf den jährlich stattfindenden Veranstaltungen treffen sich hochrangige Vertreter von Retail- und Geschäftsbanken, Wertpapierhäusern, Investmentbanken sowie Vermögensverwalter und Indexanbieter ebenso wie Mitarbeiter von Anwaltskanzleien, Regulierungsbehörden und FinTech-Firmen, um die Herausforderungen und Chancen der alternativen Investmentindustrie zu diskutieren und sich zu vernetzen.Über Lucht Probst Associates (LPA):Lucht Probst Associates (LPA) ist ein Technologieunternehmen, das sich auf die Anforderungen und Merkmale der Kapitalmarktbranche spezialisiert hat und hierfür speziell entwickelte Produkte und Services (CapTech) anbietet. Das Kerngeschäft von LPA ist seine kontinuierlich weiterentwickelte und erweiterte CapTech-Suite, eine Palette von Technologielösungen für automatisierte Beratung (LPA Digital Client Interaction), Vertrieb (LPA Captano) und Dokumentation (LPADoc) für Finanzinstrumente, strukturierte Produkte und OTC-Derivate. LPA bietet marktführende Lösungen, die Banken bei der effizienten Einhaltung der Vorschriften nach MiFID II, PRIIPs und FIDLEG in Verbindung mit dem Key Investor Information Document (KIID) unterstützen. Dieses Dokument enthält die wichtigsten Informationen über ein Finanzprodukt, einschließlich finanzieller Begriffe, Risiken und historischer Leistungsdaten für Privatanleger. Neben den Produkten und Technologie-lösungen seiner CapTech-Suite bietet LPA strategische Beratungs-, Management- und Implementierungsdienstleistungen an. Mit der Integration von Modelity und EffCom in die LPA-Gruppe arbeiten nun mehr als 350 Technologie- und Kapitalmarktexperten für ein internationales Kundenportfolio an zehn Standorten weltweit.Website: https://www.l-p-a.com/Pressekontakt:LoeschHundLiepold KommunikationRoberto FreibergerTel.: +49. 