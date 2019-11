So streng sind die Bräuche bei amerikanischen Konzernen, wenn der Chef seine Geliebte im Nebenzimmer hat. Knall auf Fall musste er gehen. Die Aktie konnte sich nur mühsam halten, aber der Vofall zeigt: Das Thema Gleichberechtigung oder die These Me too gewinnt zunehmend Bedeutung nicht nur für die Moral der Geschäfte, sondern auch für die Einschätzung der ganzen Firma im Markt. Mc Donalds ist immerhin Mitglied im Dow und hat einen Marktwert von 37 Mrd. $. Das hat Gewicht.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.