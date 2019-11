Die Windkraft-Tochter von Siemens reagiert auf den anhaltenden Preisdruck: In den kommenden zwei Jahren will sie weltweit Hunderte Stellen abbauen.

Siemens Gamesa, die spanische Windkraft-Tochter von Siemens, will angesichts des anhaltenden Preisdrucks in den nächsten zwei Jahren weltweit weitere 600 Arbeitsplätze in der Verwaltung streichen. Die Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern hätten am Dienstag begonnen, teilte Siemens Gamesa mit. Das Unternehmen müsse wettbewerbsfähiger werden, da der Preisdruck in der Branche zumindest kurzfristig anhalte.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018/19 (per Ende September) verdoppelte sich der Nettogewinn ...

