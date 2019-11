Zürich (awp) - Die Aktien des Reisedetailhändlers Dufry sind am Dienstagmorgen nach Zahlen stark im Plus. Die Analysten sprechen in ersten Kommentaren von soliden Ergebnissen und zeigen sich insbesondere von der organischen Umsatzentwicklung im dritten Quartal positiv überrascht. Die Dufry-Aktien klettern am Dienstag um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...