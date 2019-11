BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will Deutschland international zum führenden Anbieter von Wasserstofftechnologien machen. Der Energieträger Wasserstoff habe große Bedeutung für die Energiewende und den Klimaschutz, denn ein Kohlendioxid-freier Wasserstoff erweitere das Angebot an erneuerbaren Energien und stärke Deutschlands Versorgungssicherheit.

"Gasförmige Energieträger, vor allem Wasserstoff, werden ein Schlüsselrohstoff einer langfristig erfolgreichen Energiewende sein", betonte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier am Dienstag vor Beginn eines Treffens mit 700 Wasserstoffexperten und Anwendern in Berlin.

Die Herstellung von Kohlendioxid-freiem und CO2-neutralem Wasserstoff biete große industriepolitische Chancen. "Diese müssen wir nutzen und bereits heute die Weichen dafür stellen, dass Deutschland bei Wasserstofftechnologien die Nummer 1 in der Welt wird", so Altmaier.

Noch in diesem Jahr will die Bundesregierung eine "Nationale Strategie Wasserstoff" verabschieden. Die Beherrschung der notwendigen Technologien birgt laut Regierung "gleichzeitig große industrie-, energie- und klimapolitische Potenziale".

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer machte Druck auf die Industrie, den Energieträger Wasserstoff in der Praxis einzusetzen. Die Regierung habe in den vergangenen Jahren viele Studien und Pilotprojekte zu Wasserstoff und Brennstoffzellentechnologie im Verkehr gefördert. "Jetzt muss die Automobilindustrie bezahlbare Fahrzeuge auf den Markt bringen und den Menschen zeigen, dass die Technik zuverlässig funktioniert", sagte Scheuer. "Unsere Wasserstoff-Strategie soll die Industrie dabei unterstützen."

Erneuerbare Energie nicht ausreichend

In einem gemeinsamen Papier stellen die Ministerien für Wirtschaft, Verkehr, Bildung und wirtschaftliche Zusammenarbeit den Wasserstoff als "wichtiges Element für die Energiewende" dar. "Für den Erfolg der Energiewende brauchen wir jedoch neben erneuerbaren Energien, die wir direkt nutzen können, oder Strom aus erneuerbaren Quellen weitere Bausteine: Dies sind die gasförmigen Energieträger, insbesondere CO2-freier Wasserstoff."

Für die Ministerien steht Wasserstoff für wirtschaftliches Wachstum und die Schaffung von zukunftsfähigen Arbeitsplätzen in Deutschland. Ein solider inländischer Wasserstoffmarkt müsse aufgebaut werden. Dazu werde man Innovationen aus dem Labor und der frühen Marktphase schneller in Anwendung bringen und sie im industriellen Maßstab umsetzen. Die Nutzung von Wasserstoff soll in prioritären Anwendungsbereichen wie etwa in der Industrie und im Verkehr befördert werden, wo der Einsatz von CO2-freiem Wasserstoff nahe an der Wirtschaftlichkeit sei.

Angesichts des Tempos beim Thema Wasserstoff in Australien, China, Japan und Korea will die Bundesregierung nun den Transformationsprozess in der deutschen Industrie konstruktiv und zielführend begleiten.

"Die Erzeugung, der Import und die Nutzung von CO2-freiem Wasserstoff werden zukünftig eine wichtige Rolle für die deutsche Wirtschaft spielen. Die Bundesregierung will mit der Nationalen Strategie Wasserstoff den Weg dahin bereiten und die Aktivitäten verzahnen und bündeln."

Deutschland wird Wasserstoff importieren müssen

Allerdings räumt sie ein, dass Deutschland mittel- und langfristig CO2-freien Wasserstoff "in größerem Umfang" importieren müsse. "Denn aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Strom aus erneuerbaren Energien und der offenen Frage der Akzeptanz von CCS in Deutschland sind der heimischen Produktion von CO2-freiem Wasserstoff Grenzen gesetzt", so die Ministerien. "Deutschland muss deshalb neben der inländischen Wasserstoffindustrie parallel auch Importstrukturen für CO2-freien Wasserstoff entwickeln und aufbauen - je früher, desto besser."

Am Montag hatten die deutschen Maschinenbauer die Bundesregierung angesichts ihrer Fokussierung auf Elektromobilität zu mehr Anstrengungen beim Ausbau der Wasserstoff-Technologie aufgefordert. Zum Erreichen der Klimaziele sei Deutschland auf alternative Energieträger angewiesen. Die Branche sieht in der Nutzung von Wasserstoff große Chancen für die deutsche Industrie. "Als Anbieter und Exporteur von Technologien und Anlagen können gerade mittelständische Unternehmen erheblich von einem internationalen Markthochlauf profitieren und ihre Wettbewerbsposition stärken", so der Branchenverband VDMA.

In der Mobilitätswende setzt die Bundesregierung allerdings aktuell schwerpunktmäßig auf die finanzielle Förderung von Elektromobilität. Bis 2030 sollen nach Zielen der Bundesregierung zwischen 7 bis 10 Millionen E-Fahrzeuge zugelassen werden. Dafür sind laut Schätzungen der Automobilindustrie bis 2030 etwa eine Million öffentliche Ladepunkte nötig. Aktuell gibt es in Deutschland rund 20.000 öffentliche Ladepunkte.

