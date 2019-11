Noch bevor Ende November mit Cyber-Week, Black Friday und Black Monday das Weihnachtsgeschäft losgeht, generiert der Singles' Day im Onlinehandel hohe Umsätze. So können deutsche Händler (und Kunden) profitieren. Die Stellung, die der Singles' Day in China bereits hat, ist beeindruckend: Mehr als umgerechnet 27,7 Milliarden Euro Umsatz machte Amazon-Rivale Alibaba in den 24 Stunden im vergangenen Jahr. Das war mehr als ein Viertel mehr als im Jahr 2017 - und 2019 könnte es sogar noch mehr werden. Laut der Strategieberatung Alix Partners sei mit einer weitern Zunahme um mehr als 50 Prozent im chinesischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...