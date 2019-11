Hamburg (ots) - Europaweit glauben 30 Prozent der Finanz-Entscheider, dass Künstliche Intelligenz (KI) die Fehlerquote im Forderungsmanagement revolutionär minimieren wird. Nur 12 Prozent der deutschen Kollegen teilen diese Meinung. Klares Schlusslicht in Europa. Das ist das Ergebnis der repräsentativen Studie "Europäische Zahlungsgewohnheiten" 2019 des Finanzdienstleisters EOS in 17 europäischen Ländern. Mehr als ein Drittel der befragten Manager in Deutschland hält das Thema KI für vollkommen überschätzt. Entsprechend sehen der Arbeit mit KI nur 6 Prozent mit Freude entgegen. In allen anderen Ländern gehen die Entscheider die Zukunftstechnologie deutlich optimistischer an: 18 Prozent können es nicht abwarten mit KI zu arbeiten. Das Transformationspotenzial von KI schätzen die deutschen Finanzentscheider allerdings ähnlich ein wie ihre europäischen Kollegen: So sehen 41 Prozent durch KI Jobs in ihrem Bereich bedroht (Europa: 47 Prozent).KI - Jobkiller oder hilfreiche Unterstützung?Dass deutsche Manager die Bedrohung von Arbeitsplätzen für etwas geringer halten, erscheint folgerichtig, da sie das Verbesserungspotenzial der KI in ihrem Bereich weniger hoch einschätzen als die Fachleute der anderen Länder. "Das könnte eine teure Fehleinschätzung sein, denn so bleiben die Potenziale der KI ungenutzt", meint Jakob Spitzer, Bereichsleiter Analyse & Steuerung bei EOS Deutscher Inkasso-Dienst. Mit seinem Team arbeitet er an KI-Lösungen, die im Forderungsmanagement unterstützen. "Meine Erfahrung ist: Je mehr sich die Kolleginnen und Kollegen mit dem Thema auseinandersetzen, desto klarer zeigt sich das enorme Potenzial der KI. Bei der Anwendung wird dann schnell deutlich, dass KI-Tools den eigenen Job unterstützen - und neue Möglichkeiten schaffen."So soll seitens EOS beispielsweise KI-gestützte Software dabei helfen, die erfolgversprechendste Kontaktmöglichkeit des säumigen Verbrauchers auszuwählen. Dabei schlägt das System unter anderem vor, welche Form der individuellen Ansprache - ob Brief, Anruf oder SMS - im jeweiligen Fall am besten geeignet ist. Das ermöglicht dem Mitarbeiter eine deutlich schnellere Bearbeitung.Dänemark gegen Deutschland 32: 4Die Dänen haben das große Potenzial der KI bereits erkannt: 32 Prozent der befragten Entscheider im Nachbarland wären bereit, im Forderungsmanagement vollständig auf künstliche Intelligenz zu vertrauen. Europaweit sind es 19 und in Deutschland nur 4 Prozent. Jakob Spitzer: "Wer mit Innovationen weniger fremdelt, wird deren Potenziale schneller erschließen. Als eines der führenden Unternehmen im Forderungsmanagement schätzen wir das Potenzial der KI sehr hoch ein."Deutsche Unternehmen sind skeptischer als ihre europäischen NachbarnDeutschland:"Ich kann mir sehr gut vorstellen vollständig auf künstlicheIntelligenz zu vertrauen." 4%"Ich kann es nicht abwarten mit künstlicher Intelligenz imForderungsmanagement zu arbeiten." 6%"Der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Forderungsmanagementbedroht Arbeitsplätze." 41%"Künstliche Intelligenz wird in den nächsten zwei Jahren einTrendthema im Forderungsmanagement sein." 20%"Künstliche Intelligenz ist nur ein Schlagwort und wird vollkommenüberschätzt." 36% Europa:"Ich kann mir sehr gut vorstellen vollständig auf künstlicheIntelligenz zu vertrauen." 19%"Ich kann es nicht abwarten mit künstlicher Intelligenz imForderungsmanagement zu arbeiten." 18%"Der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Forderungsmanagementbedroht Arbeitsplätze." 47%"Künstliche Intelligenz wird in den nächsten zwei Jahren einTrendthema im Forderungsmanagement sein." 30%"Künstliche Intelligenz ist nur ein Schlagwort und wird vollkommenüberschätzt." 36% Über die repräsentative EOS Studie "Europäische Zahlungsgewohnheiten" 2019Gemeinsam mit dem unabhängigen Marktforschungsinstitut Kantar befragte EOS 3.400 Unternehmen in 17 europäischen Ländern via Telefoninterviews zu den dortigen Zahlungsgewohnheiten. Jeweils 200 Unternehmen (mit je mehr als fünf Millionen Euro Jahresumsatz) aus Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Kroatien, Polen, Rumänien, Russland, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien und Ungarn beantworteten im Frühjahr 2019 Fragen zu eigenen Zahlungserfahrungen sowie zu aktuellen Themen im Risiko- und Forderungsmanagement. Die jährlich stattfindende Studie wurde von EOS bereits zum zwölften Mal durchgeführt.Downloads / weitere InformationenDen vollständigen Studienbericht sowie zahlreiche Infografiken finden Sie auf der EOS Studien-Website. Jetzt kostenlos herunterladen: https://og2.me/EOS_Studie_2019_KIÜber die EOS GruppeDie EOS Gruppe ist einer der führenden internationalen Anbieter von individuellen Finanzdienstleistungen. Als Experte bei der Bewertung und Bearbeitung von Forderungen setzt EOS auf neue Technologien, um seinen rund 20.000 Kunden in 26 Ländern finanzielle Sicherheit durch smarte Services zu bieten. Schwerpunkt ist der Ankauf von unbesicherten und besicherten Forderungsportfolios. In einem internationalen Netzwerk von Partnerunternehmen verfügt die EOS Gruppe mit mehr als 7.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie mehr als 60 Tochterunternehmen über Ressourcen in über 180 Ländern. Hauptzielbranchen sind Banken, Versorgungsunternehmen, der Immobiliensektor sowie E-Commerce. EOS gehört zur Otto Group.Weitere Informationen zur EOS Gruppe: www.eos-solutions.comPressekontakt:Daniel Schenk, Senior Public Relations ConsultantTel.: +49 40 2850-1222, E-Mail: presse@eos-solutions.comOriginal-Content von: EOS Holding GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42902/4429638