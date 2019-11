Eigentümerwechsel bei Trierer FlachdachspeziaIisten: Naxicap Partners erwirbt alwitra DGAP-News: Naxicap Germany GmbH / Schlagwort(e): Private Equity/Firmenübernahme Eigentümerwechsel bei Trierer FlachdachspeziaIisten: Naxicap Partners erwirbt alwitra 05.11.2019 / 10:47 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- PRESSEMITTEILUNG Eigentümerwechsel bei Trierer FlachdachspeziaIisten: Naxicap Partners erwirbt alwitra * alwitra-Inhaber Joachim Gussner legt das Unternehmen in neue Hände * Naxicap Partners plant Wachstumskurs von alwitra fortzusetzen und Internationalisierung zu beschleunigen Frankfurt/ Trier, 5. November 2019 - Die Beteiligungsgesellschaft Naxicap Partners übernimmt den Trierer Flachdachspezialisten alwitra. Der Inhaber Joachim Gussner verkauft das Unternehmen und wird weiterhin beratend tätig sein. Geschäftsführer und Managementteam von alwitra bleiben an Bord. Das 1964 gegründete Unternehmen ist in Deutschland marktführend bei Kunststoff-Dach- und Dichtungsbahnen für Flachdächer. Naxicap Partners hat seinen Hauptsitz in Frankreich und investiert seit mehr als 20 Jahren in kleine und mittelgroße, wachstumsstarke Unternehmen, die Naxicap insbesondere durch das Heben von Internationalisierungspotenzial unterstützt. Seit 2016 ist die Beteiligungsgesellschaft in Deutschland aktiv. Die Investmentaktivitäten im deutschsprachigen Raum werden seit der Eröffnung des Frankfurter Büros im Jahr 2018 von dort aus betreut. Joachim Gussner ist seit mehr als 30 Jahren bei alwitra in leitender Funktion tätig und hatte das Unternehmen 1992 vom Gründer erworben. Durch kontinuierliches und nachhaltiges Wachstum sowie hohe Service- und Produktqualität erlangte alwitra eine in Deutschland und einigen internationalen Märkten marktführende Position. alwitras Kunststoff-Dach- und Dichtungsbahnen kommen bei Neubauten und in Sanierungsprojekten zum Einsatz. Gerade das universelle Feld der Einsatzmöglichkeiten bei Neubau und Sanierung mindert die Abhängigkeit von Konjunkturzyklen. Das Unternehmen liefert seine Produkte für Privat- und Gewerbebauten sowie für öffentliche Bauten wie Museen oder Hochschulen. Es zeichnet sich zudem durch einen hohen Innovationsgrad aus und entwickelte beispielsweise bereits 1999 die weltweit erste Kunststoffdachbahn mit integrierten flexiblen Photovoltaik-Modulen - eine Innovation, für die alwitra mehrfach international ausgezeichnet wurde. Speziell bei architektonisch ambitionierten Bauwerken mit hohem ästhetischem Anspruch hat sich der Trierer Flachdachspezialist einen Namen gemacht. Zu den Referenzobjekten von alwitra gehören etwa das Dornier-Luftfahrtmuseum in Friedrichshafen, der "Wal" in Friedrichskoog, das Lufthansa A380-Maintenance-Gebäude in Frankfurt, Volkswagens "Gläserne Manufaktur" in Dresden und die Autostadt in Wolfsburg, das Stonehenge Visitor Centre in England, die Dubai Mall oder die Esplanade in Singapur. Das Unternehmen erzielt einen Jahresumsatz von rund 80 Mio. Euro und beschäftigt aktuell rund 300 Mitarbeiter an den Standorten Trier und Hermeskeil, inklusive der rund 50 Vertriebs- und Technikmitarbeiter im Außendienst. alwitras neuer Eigentümer Naxicap Partners plant, den erfolgreichen Kurs des Unternehmens fortzusetzen und dessen weiteres Wachstum zu unterstützen. Im Fokus steht dabei eine verstärkte Internationalisierung der Marktpräsenz von alwitra. Branchenexpertise auf globaler Ebene bringt dazu Onduline ein, ein global agierender, in mehr als 100 Ländern aktiver französischer Spezialist für Schrägdach- und Fassadenlösungen, der seit 2017 in Naxicaps Portfolio ist, und nicht im Wettbewerb zu alwitra steht. Mit Onduline hat alwitra damit künftig neben seinen bisherigen Partnern eine zusätzliche Plattform, um das Geschäft in neuen Märkten international auszuweiten. Mit der neuen Konstellation sieht der scheidende geschäftsführende Gesellschafter Joachim Gussner alwitra gut aufgestellt: "Mein Ziel war es, die Zukunft und das künftige Wachstum von alwitra zu sichern. Dazu habe ich lange und intensiv nach einer tragfähigen und zukunftsgerichteten Nachfolgelösung gesucht. Ich bin davon überzeugt, dass ich diese Lösung mit Naxicap Partners gefunden habe. Naxicap Partners unterstützt Unternehmen dabei, ihr Wachstum zu beschleunigen, zusätzliche Marktanteile zu gewinnen und die Internationalisierung voranzutreiben, insbesondere auch in der Beziehung zwischen Frankreich und Deutschland. Vor allem diese Erfahrungen von Naxicap Partners, die globale Branchenexpertise von Onduline und die sich daraus ergebenden Chancen für alwitra haben mich überzeugt." Peter Pergovacz, Geschäftsführer bei Naxicap Partners Deutschland, sagt: "alwitra ist in Deutschland sehr gut positioniert, hat eine starke Marktpräsenz und Markenkraft. Wir werden das Unternehmen gemeinsam mit dem Managementteam und den Mitarbeitern weiterentwickeln und freuen uns sehr, dass Herrn Gussner alwitra weiterhin beratend zur Seite steht. Vor allem international wollen wir zusätzliche Wachstumspotenziale erschließen. Die Transaktion ist für Naxicap ein wichtiger Schritt zur Etablierung einer internationalen und diversifizierten Plattform von Unternehmen rund um die Themen Dachabdeckung und -abdichtung." Naxicap Partners wurde beraten von Watson Farley Williams (Legal & Tax), Roland Berger (Commercial), accuracy (Financial), Tauw (Environmental & ESG) und Morgan, Lewis & Bockius (Kartell). Der Verkäufer wurde von Industrieconsult (M&A) und Beiten Burkhardt (Legal) beraten. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden. Zur Höhe des Kaufpreises haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Über Naxicap Partners Naxicap Partners - eine Tochtergesellschaft von Natixis Investment Managers - ist eine der führenden europäischen Private-Equity-Gesellschaften mit Sitz in Frankreich und verwaltet derzeit ein Vermögen von rund EUR 3,2 Milliarden. Als engagierter, verantwortungsbewusster Investor baut Naxicap Partners konstruktive und nachhaltige Partnerschaften mit Unternehmern auf, um den gemeinschaftlichen Erfolg sicherzustellen. Das Unternehmen zählt 39 Investment-Professionals in fünf Büros in Paris, Lyon, Toulouse, Nantes und Frankfurt. Seit 2016 ist die Beteiligungsgesellschaft in Deutschland aktiv. Die Beteiligungsaktivitäten im deutschsprachigen Raum werden seit der Eröffnung des Frankfurter Büros im Jahr 2018 von dort aus koordiniert. Weitere Informationen finden Sie unter www.naxicap.com Über alwitra alwitra Flachdach-Systeme, Trier, ist ein seit mehr als 50 Jahren inhabergeführter und weltweit tätiger Anbieter von kompletten Flachdachsystemen. Das umfangreiche Produktprogramm umfasst die Dach- und Dichtungsbahnen EVALON(R) und EVALASTIC(R) sowie patentierte Aluminiumprofile für die Dachrandausbildung und Einbauteile wie Dachabläufe, Notentwässerungselemente, Lüfter und Tageslichtsysteme. Darüber hinaus sorgt der anwendungstechnische Service von alwitra für eine professionelle und komplexe Unterstützung in allen Projektphasen. Desweiteren zählt alwitra zu den führenden Experten für die Planung und Umsetzung von modernen Photovoltaik-Anlagen auf flachen und flachgeneigten Dächern. alwitra ist zudem Mitglied zahlreicher Verbände im In- und Ausland. 