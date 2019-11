Der erste Verhandlungstag im Prozess rund um einen 350 Mio. Euro schweren "Blitzkredit" der BAWAG an den ehemaligen US-Broker Refco hat erwartungsgemäß am Landesgericht Wiener Neustadt ohne den Hauptangeklagten, Ex-BAWAG-Chef Johann Zwettler, begonnen. Der 78-jährige ehemalige Bankmanager ist bis auf Weiteres verhandlungsunfähig, wie am Montag bekannt wurde. Ads_BA_AD('CAD2'); Bereits im BAWAG-Prozess ...

