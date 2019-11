Hamburg (ots) - Mit einem neuen Angebot ist Baufi24 das wohl modernste PropTech-Unternehmen Deutschlands. Zum ersten Mal gibt es den kompletten Weg zum Eigenheim zusammengefasst im Service "Immo-Shopping24". Damit erfüllt Baufi24 als erster Anbieter in Deutschland den Wunsch der Verbraucher nach einer schnellen, komfortablen und digitalen Lösung.Der Weg zur eigenen Immobilie war bislang in Deutschland mühsam, langsam und altmodisch. Bis zu 20 Websites musste ein Interessent laut Untersuchungen von Baufi24 durchforsten. Hatte man auf der einen Website ein gutes Objekt gefunden, dann ging mit der Finanzierung auf einer anderen Website die Arbeit wieder von vorne los. Im Ergebnis haben viele Käufer die perfekte Immobilie oft verpasst - weil die Branche so langsam ist. Baufi24 macht das jetzt anders. Mit einem simplen Klick im Service Immo-Shopping24 hat der Kunde direkten Zugriff auf alle relevanten Immobilien-Angebotsseiten. Die Ergebnisse sieht der Kunde sofort in der Baufi24-Website. Mit einem eigenen Zugang kann jeder Kunde seine Suche verfeinern, sortieren und immer wieder updaten. Brandneu und einzigartig.Andere Wettbewerber in der Branche können das aktuell nicht bieten und bemühen sich fantasievoll um ein modernes Auftreten. Vorgeblicher Einsatz von künstlicher Intelligenz oder das Implantieren von RFID-Chips in die Kundenhand ersetzt dennoch keine echte Strategie. "Alles schöne PR Gags, aber ohne Substanz", fasst Baufi24-Geschäftsführer Michael Lorenz zusammen.Geschäftsführungs-Kollege Stephan Scharfenorth ergänzt: "Wir bei Baufi24 machen Technik nicht zum Selbstzweck. Der Kunde hat komplizierte Suchen und mühsame Finanzierung einfach satt. Wir wollen einen Weg ins Eigenheim bieten, der so einfach ist, wie online shoppen. Der erste Schritt ist unser neuer Online-Service mit dem Namen Immo-Shopping24. Für alle die es gern übersichtlich, schnell und stressfrei haben." Stressfrei heißt zum Beispiel auch, der Kunde kann sich von Baufi24 sofort ein Finanzierungs-Zertifikat ausstellen lassen. Diese Absicherung verleiht ihm die erforderliche Sicherheit, bei einem Objekt bei Bedarf sofort zusagen zu können, weil sein Kreditrahmen bestätigt ist.Der letzte Schritt ist dann die Finanzierung. Natürlich auch wieder direkt bei Baufi24. Mit dem optimalen Darlehens-Angebot aus über 450 Kreditgebern innerhalb von 24 Stunden, sowie bei Bedarf mit persönlicher Beratung vor Ort. Der Weg ins Eigenheim ist mit Baufi24 und seinem Service Immo-Shopping24 so modern und schnell geworden, wie der Kunde es will.Einmalig in Deutschland seit 01.11.Immo-Shopping24 finden Interessierte unter https://www.baufi24.de/immobilien/Unternehmenskontakt:Baufi24 GmbH Stephan Scharfenorth, Tel. +49 (0)800 808 4000 E-Mail: redaktion@baufi24.dePressekontakt: Hasenclever Strategy, Walter Hasenclever, Tel: +49 42142 76 37 39, E-Mail: wh@hcsy.deOriginal-Content von: Baufi24 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104820/4429701