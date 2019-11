Die additive Fertigung ist zwischenzeitlich ein fester Bestandteil in der Kunststofffertigung geworden. Langsam ist sie den Kinderschuhen entwachsen und die Zeit, in der sie nur für Muster und Kleinserien eingesetzt wurde, neigt sich dem Ende. Die SAR Group, Dingolfing, und Yizumi Germany, Aachen, zeigen, wie diese Technik in die Serienproduktion eingebunden werden kann. Auf einer UN 500 DP Reactpro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...