Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Traton nach Zahlen von 29 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dank Scania hätten sich die Gewinne der Lkw- und Bustochter von Volkswagen im dritten Quartal solide entwickelt, schrieb Analystin Dorothee Cresswell in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ihre Prognosen passte sie an eine in diesem Jahr niedrigere Steuerrate und eine im kommenden Jahr nachlassende europäische Nachfrage nach Lastwagen an./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2019 / 00:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2019 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

