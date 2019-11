Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für L'Oreal nach Quartalszahlen von 220 auf 234 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der Kosmetikhersteller biete Wachstum von hoher Qualität, schrieb Analyst Pieter Vorster in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen an. Das Papier sei hoch bewertet. Dies sei gerechtfertigt. Allerdings sei L'Oreal dadurch anfälliger im Falle eines nachlassenden Wachstums in China./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2019 / 05:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0070 2019-11-05/11:46

ISIN: FR0000120321