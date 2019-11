MLB wird zum neuen Knotenpunkt für alle Kunden von TUI UK ab 2022

TUI, das weltweit führende Touristikunternehmen und die Nummer eins unter den Reiseveranstaltern in Großbritannien, hat heute bekannt gegeben, dass der internationale Flughafen Orlando Melbourne (MLB) ab 2022 zum Ausgangspunkt für alle Reisenden nach Orlando und Zentralflorida gemacht wird.

Der Vorsitzende der Flughafendirektion von Melbourne, Jack L. Ryals, und der geschäftsführende Direktor von MLB, Greg Donovan (A.A.E.), wurden vom Geschäftsführer von TUI UK Ireland, Andrew Flintham, sowie von der Geschäftsführerin von TUI Airways, Dawn Wilson, zur Feier der neuen Partnerschaft in die Zentrale von TUI UK eingeladen. Die Feierlichkeiten umfassten eine Unterzeichnungszeremonie, einen Rundgang durch den Hangar der Fluggesellschaft und die Besichtigung einer Boeing 787 Dreamliner, der Flugzeugtyp von TUI für alle neuen Transatlantikflüge mit 300 Sitzplätzen. Der Flugplan befindet sich zurzeit noch in Bearbeitung, könnte aber Nonstop-Flüge zwischen MLB und neun europäischen Städten umfassen.

"Bei TUI setzen wir uns dafür ein, dass wir unseren Kunden ein herausragendes Flug- und Urlaubserlebnis bieten, und wir sind sehr erfreut, dass wir mit dem Flughafen Orlando Melbourne an seinen spannenden Expansionsplänen mitarbeiten dürfen", sagte Dawn Wilson, Geschäftsführerin von TUI Airways. "Unser neuer Knotenpunkt in Orlando befindet sich in der perfekten Lage, um den Kunden von TUI UK größtmögliche Flexibilität zu bieten, in ihrem Urlaub Freizeitparks, Strände oder Kreuzfahrten auf beliebige Weise zu kombinieren."

Greg Donovan (A.A.E.), der geschäftsführende Direktor von MLB, fügte hinzu: "Das bewährte Produkt von TUI in Kombination mit dem hervorragenden Concierge-Service von MLB wird britischen Urlaubsreisenden ein bisher beispielloses Kundenerlebnis in Florida bieten. Mit Investitionen in Höhe von mehr als 100 Millionen US-Dollar in die Einrichtungen am Flughafen MLB über die letzten paar Jahre, wobei noch viel mehr geplant ist, wird MLB praktisch zum neuesten und modernsten Flughafen in ganz Florida."

Für MLB sind weitere Investitionen in Millionenhöhe in Terminalausbauten vorgesehen, die allen Kunden von TUI UK sowie allen Passagieren direkt zugutekommen werden. Die brandneue Terminalerweiterung beinhaltet einzigartige Konzessionen, innovative Ausstattungen für Passagiere und viele weitere familienfreundliche Einrichtungen, die ein unterhaltsames, zügiges, stressfreies und reibungsloses Erlebnis garantieren sollen.

TUI-Kunden, die in MLB landen, befinden sich in nächster Nähe zu den weltberühmten Freizeitparks von Orlando sowie zu den Stränden, Kreuzfahrthäfen und Attraktionen an der Space Coast von Zentralflorida. Dank der geografischen Verlagerung sind die TUI-Kunden nun auch über eine Stunde näher zu Miami und Fort Lauderdale in Südflorida.

"Dies ist ein großer Zuschlag für Melbourne und unsere gesamte Region", sagte Jack L. Ryals, Vorsitzender der Flughafendirektion. "Der Tourismus ist die Haupteinnahmequelle unserer Region, und ich freue mich auf den Tag, wenn britische Reisende unsere Strände bewundern, unsere Restaurants genießen, sich in unseren Hotels entspannen und den Nervenkitzel unserer Attraktionen an der Space Coast suchen."

ÜBER DEN ORLANDO MELBOURNE INTERNATIONAL AIRPORT (MLB)

MLB ist ein preisgekrönter Flughafen: Er wurde vom FDOT zu Floridas Zivilflughafen des Jahres 2019 gewählt, und für PrivateFly.com hat er den schönsten Landeanflug in den USA. MLB ist an der Küste Zentralfloridas gelegen und hat ein jährliches Passagieraufkommen von knapp 500.000 Personen mit American Airlines und Delta Air Lines.

Mehr als 100 Millionen US-Dollar wurden in den letzten paar Jahren in die Flughafeninfrastruktur investiert: Dazu gehören die Sanierung von drei Landebahnen, der Bau eines neuen Flugverkehrskontrollturms und der Umbau der rund 3700 Quadratmeter großen Zolleinrichtungen. Es bestehen Pläne für weitere Investitionen in Millionenhöhe in das rund 18.580 Quadratmeter große Terminalgebäude, das den Passagieren rechtzeitig zur Ankunft von TUI UK im Jahr 2022 das ultimative Reiseerlebnis vermitteln soll. Mit der Präsenz von Northrop Grumman, L3Harris, Embraer Executive Jets, Collins Aerospace, Thales und anderen ist MLB ein Umschlagplatz für die Luftfahrt-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.MLBair.com

Hier klicken für Bildmaterial

FlyMLB#

