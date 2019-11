Am Schweizer Aktienmarkt nutzen Investoren am Dienstag die jüngsten Höchstkurse und nehmen erste Gewinne mit.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstagvormittag durch Gewinnmitnahmen geprägt. Der Leitindex SMI war bereits mit leichten Abgaben in den Handel gestartet und hat sich im weiteren Verlauf wieder knapp an seinen Schlusskurs vom Montag vorgearbeitet. Ein wirklicher Trend sei unter den Einzelwerten nicht auszumachen, heisst es von Händlern. Generell wird die Stimmung denn auch...

Den vollständigen Artikel lesen ...