Bald gibt es Zahlen: Am 12. November (Dienstag nächste Woche) wird Evotec SE (WKN: 566480) über die ersten neun Monate 2019 berichten. Die traditionelle Telefonkonferenz findet um 14:00 Uhr statt. Als der Biotechkonzern aus dem TecDAX am 14. August die letzten Quartalszahlen präsentierte (wir berichteten), stürzten Evotec-Aktien von 24,53 Euro auf 20,88 Euro am nächsten Tag ab. Tags drauf ging es weiter auf 19,00 Euro.

In den ersten sechs Monaten hatte Evotec - maßgeblich dank seiner als einer der Innovationstreiber der Biotechindustrie bekannten iPSC-Plattform - einen Umsatz von 207,1 Millionen Euro und ein bereinigtes EBITDA von 58,2 Millionen Euro erzielt. Beide Werte lagen über den Schätzungen von ...

