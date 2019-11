Berlin (www.fondscheck.de) - Am 27. November werden die diesjährigen Scope Investment Awards vergeben, in Kooperation mit dem Medienpartner "Handelsblatt" veranstaltet Scope die feierliche Preisverleihung in Frankfurt, so die Experten von Scope Analysis.Die Analysten der Ratingagentur Scope hätten mehr als 4.500 Fonds und 280 Asset Manager analysiert, um herausragende Leistungen in 24 Fonds- und Asset Manager-Kategorien für die Länder Deutschland, Österreich und die Schweiz auszuzeichnen. Insgesamt seien 63 Asset Manager für einen Scope Investment Award nominiert worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...