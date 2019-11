Die NORMA Group SE (ISIN: DE000A1H8BV3) zieht Konsequenzen aus der nochmals reduzierten Umsatzerwartung. Am 17.10. musste der Vorstand der Norma seine Umsatzerwartungen wiederholt nach unten korrigieren, zwar blieb man bei der erwarteten (im Juli reduzierten) EBIT-Marge von 13% ging aber von einem Umsatzrückgang in einem Korridor von rund - 4% bis - 2% aus (zuvor rund - 1 % bis rund 1%). Dieses war schon die zweite Prognosereduktion, die erste am 19.07.2019 kostete den CEO den Job - könnte man zumindest vermuten. Damals musste man den Korridor von 1% bis 3% organischen Wachstums aufgeben. Abhilfe ...

