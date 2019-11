Wertpapiere des im DAX notierten Sportartikelherstellers Adidas sind mit einem Marathonläufer vergleichbar, kaum einen Wert überzeugt durch eine derart stetige Aufwärtsphase. Nach der kurzfristigen Pause in den letzten Monaten greift die Aktie nun wieder ihren Abwärtstrend an und könnte schon in dieser Woche wieder mit einem frischen Kaufsignal glänzen. Nachdem die Adidas-Aktie Anfang 2016 aus ihrem vorherigen Aufwärtstrendkanal zur Oberseite ausgebrochen ist, setzt eine äußerst steile Rallye ein, ...

