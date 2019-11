BERLIN (Dow Jones)--Die Fronten haben sich innerhalb der Koalition beim Streitthema Grundrente verhärtet. Die Union beharrte am Dienstag erneut auf eine Bedürftigkeitsprüfung bei der Einführung einer Grundrente für Geringverdiener während die SPD den Verzicht darauf zur "Sollbruchstelle" der Koalition erklärte. Nachdem es vergangene Woche noch nach einem Kompromiss ausgesehen hatte, wurde dieser am Wochenende von Unions-Seite wieder kassiert. Daraufhin wurde ein für vergangenen Montag angesetzter Koalitionsausschuss wieder abgesagt.

"Wir als Fraktion haben uns da schon klar positioniert: Wir wollen eine Grundrente und zwar für diejenigen, die bedürftig sind, wie das bei staatlichen Unterstützungsleistungen üblich ist", sagte Unions-Fraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer am Dienstag. "Wir sind für zielgenaue Förderung aber nicht für das Gießkannenprinzip, wie unser Koalitionspartner das bevorzugt."

Er betonte, dass die Bedürftigkeitsprüfung "eine ganz klare Vereinbarung" im Koalitionsvertrag sei, der die Grundlage für die Zusammenarbeit von Union und SPD sei. Der Kandidat für den SPD-Parteivorsitz, Norbert Walter-Borjans, warf der Union am Montagabend vor, Kompromisslinien "offenbar aus Profilierungsgründen" einzukassieren. "Wir wären auf der Linie, jetzt einen Kompromiss zu machen", so Walter-Borjans in der ARD-Sendung "hart aber fair". Wenn der zuvor erzielte Kompromiss wegen Vorbehalten aus der Union nicht funktioniere, "dann ist das eine Sollbruchstelle für die Koalition".

Knackpunkt ist die Bedürftigkeitsprüfung bei Rentnern, die ihre geringen Renten mit Grundsicherung aufstocken müssen. Union und SPD hatten sich im Koalitionsvertrag darauf verständigt, dass Rentner, die 35 Jahre Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung gezahlt haben, eine Rente über Grundsicherungs-Niveau empfangen sollen. Das ist bei vielen Geringverdienern nicht der Fall.

Anders als im Koalitionsvertrag vereinbart will die SPD aber auf eine Bedürftigkeitsprüfung verzichten, weil diese unverhältnismäßig sei und nahe Familienmitglieder unter Umständen ihre Vermögensverhältnisse offen legen müssten. Vom SPD-Konzept würden fast 3 Millionen Rentner profitieren. Die Union hingegen besteht auf die Bedürftigkeitsprüfung und fürchtet, dass die Grundrente anderenfalls Milliarden kosten und auch an durch Vermögen gut abgesicherten Rentnern gezahlt werden würde. Nur selbstgenutztes Wohneigentum soll ausgenommen werden.

Im Kompromiss der Arbeitsgruppe von vergangener Woche hatte es sich abgezeichnet, dass man lediglich eine auf das jährliche Einkommen beschränkte Bedürftigkeitsprüfung anwenden und Vermögen außen vor lassen wollte. Die Grundrente soll ab 2021 eingeführt werden. Bislang ist die Finanzierung der staatlichen Zusatzleistung noch zu klären. Die SPD will sie aus Steuermitteln zahlen, wie beispielsweise aus Einnahmen einer Finanztransaktionssteuer.

