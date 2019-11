Markus Tacke hofft darauf, dass Siemens Gamesa für den künftigen Hauptaktionär wichtiger wird als dies gegenwärtig innerhalb des Siemens-Konzerns der Fall ist. Entsprechend reagierte der CEO des Windkraftunternehmens aus dem Baskenland auf die Frage, was sich ändern werde, wenn die 59-prozentige Siemens-Beteiligung demnächst an Siemens Energy übergehe. "Siemens Gamesa bleibt ein unabhängiges Unternehmen mit Börsennotierung in Madrid und Mitglied im IBEX 35", sagte er. Insofern ändere sich nichts. "Aber vielleicht werden wir als Gewinnbringer für Siemens Energy relevanter, als dies im Siemens-Konzern der Fall ist."

Unter dem Namen Siemens Energy will Siemens sein traditionelles Geschäft mit Kraftwerks- und Stromübertragungstechnik sowie das Öl- und Gasausrüstungsgeschäft abspalten und an die Börse bringen. Die Siemens-Gamesa-Beteiligung bekommt der neue Konzern dabei als Mitgift.

November 05, 2019 06:20 ET (11:20 GMT)

