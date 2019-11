Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten setzt sich am Dienstagmittag keine einheitliche Tendenz durch. DAX und Euro-Stoxx-50 liegen knapp im Plus, der DAX legt minimal um 0,1 Prozent auf 13.146 Punkte zu. Der Euro-Stoxx-50 hat mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 3.673 Punkte im Unterschied zum DAX ein neues Jahreshoch erreicht. Angetrieben wird er von den zuletzt deutlich zurückgebliebenen Öl- und Gaswerten sowie den Rohstoffaktien. Daneben sind noch Chemiewerte gesucht. Andere Branchen werden dagegen eher vernachlässigt, ihre Subindizes liegen kaum verändert oder leicht im Minus.

Auch am deutschen Aktienmarkt sind Nachzügler gefragt, so die Zulieferer aus dem Automobilbereich wie Schaeffler, Leoni und Bertrandt. Im DAX ziehen BMW um 1,7 Prozent auf 72,80 Euro an, während Daimler und VW knapp im Minus liegen. Daneben setzen BASF ihre Erholung mit einem Plus von 1,2 Prozent fort, gestützt einerseits von den festen Ölaktien generell und andererseits von den aufkeimenden Hoffnungen auf eine Konjunkturerholung.

Eine Einigung im Handelsstreit und ein Brexit mit einem Abkommen zwischen der EU und Großbritannien dürften das Wachstum im kommenden Jahr nach oben treiben, heißt es am Markt. "Deshalb nimmt die Risikobereitschaft seit einigen Tagen zu", so ein Analyst.

Steigende Renditen belasten defensive Aktien

Auf der Verliererseite ganz oben stehen erneut RWE mit einem Minus von 2,2 Prozent, aber auch Vonovia, die um 1,7 Prozent fallen, und das, obwohl die neuen Geschäftszahlen als solide eingestuft werden. Konjunkturunabhängige oder defensive Aktien sind nicht gefragt. Das liegt vor allem daran, dass die langen Zinsen ihre Tiefs gesehen und nach oben gedreht haben. Auch andere defensive Aktien wie Deutsche Telekom oder Beiersdorf liegen im Minus.

Die langen Zinsen liegen zwar weiterhin im Minus. "Der Markt ist aber der Meinung, dass die Zinswende hinter uns liegt und die Jahrestiefs bei den Renditen nicht mehr unterschritten werden", so ein Händler. Aktuell steigt die Rendite 10jähriger Bundesanleihen weiter auf minus 0,33 von minus 0,35 Prozent. Das Jahrestief hatte bei minus 0,71 Prozent gelegen.

Berichtssaison macht Einzelkurse - Kurssprung bei Schaeffler

Für starke Bewegungen bei den Einzelwerten sorgt die Berichtssaison allerdings eher in der zweiten Reihe. Für einen Freudensprung von über 10 Prozent sorgen die Geschäftszahlen von Schaeffler. Diese sind deutlich über den Prognosen ausgefallen. Der Cashflow lag im klar positiven Bereich dank eines besser als erwarteten Geschäfts in Nordamerika. Auch die Kostensenkungsmaßnahmen greifen schneller als prognostiziert.

In der Spezialchemie ist Evonik angesichts der mauen Konjunktur etwas vorsichtiger geworden und passt die Umsatzziele für das Gesamtjahr nach unten an. Den Gewinnausblick hat Evonik aber bestätigt. Entsprechend steigt die Aktie um 4,4 Prozent.

Beim niederländischen Chemieunternehmen DSM ist der Umsatz in den ersten neun Monaten um 3 Prozent gestiegen, der Gewinn sogar um 11 Prozent. Hier geht es um 0,9 Prozent nach oben.

Hugo Boss haben dagegen nach einem festen Start mittlerweile ins Minus gedreht, der Kurs fällt um 2,2 Prozent. Der Markt wartet auf die Analystenkonferenz am frühen Nachmittag und Aussagen zur erwarteten Entwicklung 2020.

Der schweizerischen Zeitarbeitsvermittler Adecco hat die Erwartungen verfehlt. Der Kurs fällt um 1 Prozent. Für die Aktie des Konkurrenten Randstad geht es dagegen um 1 Prozent nach oben.

Gegenwind bei Siemens Gamesa belastet auch Nordex und Vestas

Siemens Gamesa hat mit starkem Wachstum im vierten Quartal die selbst gesteckten Ziele erreicht. Der kräftige Preisdrucks in der Windenergiebranche belastet allerdings die bereinigte operative Gewinnmarge. Sie fiel trotz eines 12-prozentigen Umsatzwachstums und soll im neuen Geschäftsjahr noch weiter leiden. Entsprechend verabschieden sich Anleger und lassen den Kurs 10 Prozent einbrechen. Dies zieht auch Nordex im TecDAX um 7,5 Prozent nach unten und in Kopenhagen die Aktie des Wettbewerbers Vestas um 2,8 Prozent.

Der Telefonkonzern Telefonica ist im dritten Quartal ins Minus gerutscht, hat aber den Jahresausblick bestätigt. Der Kurs verliert 1,6 Prozent.

