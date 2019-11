Der mongolische Tugrik (Tögrök) macht zwar derzeit nicht den Eindruck einer starken Währung. Das Potenzial dazu besteht jedoch zweifellos. Der Tugrik wurde 1925 als Währung eingeführt und war während der sowjetischen Herrschaft im Verhältnis 1:1 an den sowjetischen Rubel gekoppelt. Zuvor waren andere Währungen wie etwa der in China verwendete mexikanische Silberdollar oder auch den Tauschhandel mit Silberstücken ersetzen.Um das Potenzial zu sehen, muss man nicht lange suchen. Die Mongolei gehört zu den zehn rohstoffreichsten Ländern der Welt. Und nur ein Drittel der Lagerstätten ist überhaupt erst geologisch voll erkundet. In der Mongolei liegen nachweislich rund 6.000 Vorkommen von 80 verschiedenen Mineralien. Dazu gehören insbesondere große Lagerstätten von Kohle, Kupfer und Uran (ca. 2 % der Weltreserven), aber auch Erdöl, Gold, Silber, Molybdän, Zink und Diamanten.

