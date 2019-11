FRANKFURT (Dow Jones)--Der Mobilitätsanbieter MOIA bekommt 2020 einen neuen Finanzvorstand. Matthias Osterloh tritt nach Angaben der Volkswagen-Tochter die Nachfolge von Frank Dilger an, der zum Ende des Jahres in den Ruhestand geht. Osterloh verantwortet aktuell das Controlling Vermarktung bei Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover. Zusammen mit dem CEO von MOIA, Robert Henrich, werde Osterloh künftig die Geschäftsführung von MOIA bilden.

Aufsichtsratsvorsitzender Thomas Sedran dankte Dilger: "Die beeindruckende Entwicklung von MOIA von einem kleinen Team zu einem Unternehmen mit mehreren hundert Mitarbeitern ist eng mit seinem Namen verbunden. Ich danke Frank Dilger für seinen Einsatz beim Aufbau des Ridesharing-Dienstes in Hannover und Hamburg." Auf Osterloh komme nun die "spannende Aufgabe zu, den weiteren Ausbau von MOIA betriebswirtschaftlich zu begleiten".

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/bam/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2019 06:46 ET (11:46 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.