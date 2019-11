Berlin (ots) - Hot Rods, Custom Cars, Straßenkreuzer und mehr: Liebhaber und Fans von amerikanischer Fahrkultur dürfen sich auf die diesjährige Motorworld Classics Berlin vom 20. bis zum 24. November 2019 freuen. Im Fokus der Sonderschau zum Thema US-Cars & Lifestyle stehen PS-starke Fahrzeuge "made in the U.S.". Als prominenten Gast begrüßt die Motorworld Classics Berlin John D'Agostino. Der Star der US-Customizer-Szene wird unter dem Funkturm das edelste Fahrzeug der Messe küren. Fans der Kultserie "Knight Rider" dürfen sich zudem auf ein ganz besonderes Highlight freuen: Auf K.I.T.T. - das legendäre Filmauto.Wer den "American Way of Life" liebt, der ist auf der diesjährigen Motorworld Classics Berlin genau richtig. Liebhaber von amerikanischen Autos und großen Motoren kommen bei der US-Cars & Lifestyle-Sonderschau in Halle 20 voll auf ihre Kosten. Chrom-glänzend, matt lackiert oder im Originalzustand mit echter Patina: Gezeigt werden US-Helden, die das V8-Herz höherschlagen lassen.Neben einzigartigen Fahrzeugen treffen die Besucher auch bekannte Persönlichkeiten aus der Szene: John D'Agostino, Star der US-Customizer-Szene, wird vor Ort sein und das edelste Fahrzeug der Messe mit seinem begehrten "Award of Excellence" küren. Zudem wird er täglich um 14 Uhr am Stand der Motorworld Group/Sonax in der Halle 22 Autogramme geben. Der Amerikaner gilt als Meister, wenn es um die Individualisierung von Fahrzeugen geht. Seit den 1970er Jahren arbeitet er an amerikanischen Autos und verändert diese zu atemberaubenden, einzigartigen Kustoms.Star auf vier RädernDie Besucher der Motorworld Classics Berlin dürfen sich außerdem über ein ganz besonderes Highlight auf vier Rädern freuen: Die "Berliner Autosattlerei" bringt eines der wohl bekanntesten Autos der Welt, den legendären K.I.T.T. aus der amerikanischen Kultserie "Knight Rider", zur Sonderschau mit. Von den rund 20 Nachbauten, die es in Deutschland gibt, handelt es sich bei dem gezeigten Wagen um die derzeit beste Replika. Im vergangenen Jahr begleitete das Fahrzeug David Hasselhoff auf seiner Konzerttour durch Europa. Die prägendsten Merkmale von K.I.T.T. sind das rote Lauflicht in der Frontschürze des Wagens sowie das imposante Armaturenbrett voller bunter Lämpchen und Knöpfe.Amerikaner zum Träumen und Supersportler mit viel PSIn Kooperation mit dem Pre 50s Club zeigt die Sonderschau weitere amerikanische Traumwagen wie eine 1958er Corvette sowie einen Plymouth Fury, ebenfalls 58er Baujahr. Weitere Exponate sind ein 1959er Buick Electra 225 und ein Chevrolet Bel Air aus dem Jahr 1956. Letzterer symbolisiert für viele Menschen wie kaum ein anderer den "American Way of Life".Amerikanische Supersportler mit jeder Menge PS unter der Haube bringt "Crank it! U.S. Cars & Customs" mit, darunter einen 1971er Dragster Chevrolet Camaro Promod, ein außergewöhnliches 1934er Ford Coupé sowie einen äußerst seltenen Ford Rat Rod. Crank it! steht sowohl für Performance-Motoren als auch für klassische Originalität - das Berliner Unternehmen haucht vielen alten Schätzen wieder Leben ein.American Lifestyle und US-Car BillardtischeRichtig amerikanisch ist auch das Ambiente der Sonderschau: Besucher dürfen sich auf leckere Burger und Drinks vom American Diner freuen - serviert von Mitarbeitern in passenden Outfits. Wer sich ebenfalls stilgerecht zur Messe im Look der guten alten Zeit einkleiden will, der wird am Stand von Killer Kirsche fündig. Hier dreht sich alles um Rockabilly- und Vintage-Kleidung - auch Handtaschen, Schuhe und Accessoires gibt es im Retrolook der 50er Jahre. Ein echter Hingucker sind außerdem die US-Car Billardtische der Firma Busch Billards & Sports, darunter ein Camaro Billardtisch, der aus der Karosserie eines 1969er Chevrolet Camaro geformt wurde und mit der Unterschrift des Formel-1-Weltmeisters Mario Andretti versehen ist.Öffnungszeiten:Gala-Nacht der Boote und OldtimerMi., 20. November 2019: ab 18.00 UhrMOTORWORLD Classics Berlin und BOOT & FUN BERLINDo., 21. bis So., 24. November 2019: 10.00 bis 18.00 Uhr Eintrittspreise (Ticket gilt für beide Messen):Gala-Nacht der Boote und Oldtimer (inkl. Tagesticket) 30,00 EuroTageskarte 16,00 EuroTageskarte ermäßigt 7,00 Euro2-Tageskarten 20,00 EuroFamilien-Tageskarte (2 Erwachsene, 3 Kinder): 25,00 Euro Weitere Informationen:www.motorworld-classics.de; www.boot-berlin.de Über die MOTORWORLD Classics BerlinVom 20. bis zum 24. November 2019, in Deutschlands internationalster Metropole mit großer Automobilgeschichte, schaffen die historischen Hallen der Messe Berlin erneut viel Raum für eine ganze Welt im Stil der guten Zeiten. Die Oldtimer-Messe Motorworld Classics Berlin ist ein Erlebnis nicht nur für Fahrzeugliebhaber und -sammler, Auto-Clubs und Szenefans. Ein stilvolles Ambiente mit viel Lifestyle lockt auch zunehmend Publikumsbesucher an.Nationale und internationale Automobilhersteller mit historischen Wurzeln, Top-Händler, Technik-Spezialisten für Automobilraritäten, Zubehör- und Accessoire-Anbieter, zahlreiche engagierte Clubs der Szene und private Verkäufer werden ihre Produkte und Dienstleistungen zur Schau und zum Verkauf stellen. Veranstalter der Oldtimer-Messe, die jährlich ihre Tore öffnet, sind die MoWo Messe- und Veranstaltungs GmbH & Co. KG und die Messe Berlin GmbH.Die Motorworld Classics Berlin findet dieses Jahr erstmalig parallel zur Boots- und Freizeitmesse BOOT & FUN BERLIN statt. Damit wird Besuchern eine einzigartige Multimesse geboten. Mit nur einem Ticket können Gäste das Beste aus zwei Welten erleben: Mobilität zu Lande und zu Wasser.Pressekontakt VeranstalterWiebke Deggau, Pressesprecherin MOTORWORLD GroupMOTORWORLD Consulting GmbH & Co. 