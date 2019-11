Der Zahlungsdienstleister Wirecard steigt mit einer Übernahme in den chinesischen Markt ein. Für den Zukauf des Zahlungsabwicklers Allscore Payment mit Sitz in Peking gibt Wirecard schrittweise insgesamt bis zu 72,4 Millionen Euro aus, wie der Dax -Konzern am Dienstag in Aschheim bei München mitteilte. Dazu wurde eine Rahmenvereinbarung unterzeichnet, die Behörden müssen dem Deal noch zustimmen.

Allscore Payment besitze ein umfassendes Lizenzportfolio für digitale Zahlungsdienste in China, die es Wirecard ermöglichen sollen, international tätigen chinesischen Händlern Produkte anzubieten. 2021 soll die Integration des Zukaufs vollständig abgeschlossen sein, der dann mehr als 35 Millionen Euro zum operativen Ergebnis (Ebitda) beitragen soll. Für das Jahr 2022 wird ein Beitrag von über 50 Millionen Euro zum Ergebnis erwartet.

Der Aktienkurs von Wirecard lag nach dem Mittag rund 0,5 Prozent im Plus bei 119,55 Euro. Bewegt hat die Aktie zuletzt vor allem die kritische Berichterstattung der "Financial Times" und weniger das operative Geschäft. An diesem Mittwoch (6. November) legt das Unternehmen die Zahlen zum dritten Quartal vor.

"Der chinesische Markt stellt eine hervorragende Chance für uns dar. Das umfassende Lizenzpaket ist eine perfekte Ergänzung zu unserer globalen Plattform-Strategie", sagte Wirecard-Chef Markus Braun.

Zuletzt hatte sich Wirecard mit Übernahmen zurückgehalten und auf Wachstum aus eigener Kraft gesetzt. Gerade im asiatischen Raum hatte der Konzern vorher ordentlich zugekauft. Appetit besteht in der Region für die Aschheimer aber auch weiterhin. Mit dem Einstieg der Tech-Investors Softbank über eine Wandelanleihe verbindet Wirecard-Chef Markus Braun auch die Hoffnung, dass die Japaner beim Markteintritt in Japan und Südkorea unterstützen könnten.

Mitte September hatte Wirecard mitgeteilt, verstärkt Zahlungen mit Karten des chinesischen Kreditkartenriesen Unionpay weltweit abzuwickeln und mit dem Unternehmen auch gemeinsam digitale Zahlungsdienste zu entwickeln./men/eas/fba

ISIN DE0007472060

