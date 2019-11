Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ AKTIENMÄRKTE (13:05 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.082,70 +0,23% +22,62% Euro-Stoxx-50 3.671,02 +0,16% +22,31% Stoxx-50 3.320,32 +0,15% +20,30% DAX 13.140,56 +0,03% +24,45% FTSE 7.389,66 +0,27% +9,54% CAC 5.835,94 +0,20% +23,36% Nikkei-225 23.251,99 +1,76% +16,17% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 170,66 -37

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,88 56,54 +0,6% 0,34 +17,6% Brent/ICE 62,72 62,13 +0,9% 0,59 +13,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.503,26 1.509,20 -0,4% -5,95 +17,2% Silber (Spot) 18,04 18,06 -0,1% -0,02 +16,4% Platin (Spot) 935,50 938,50 -0,3% -3,00 +17,5%

Die Ölpreise werden von der Hoffnung auf eine Beilegung des US-chinesischen Handelsstreits am Dienstag weiter nach oben getragen. Die Analysten von ING halten den Preisanstieg jedoch für kurzlebig. In der ersten Hälfte des kommenden Jahres werde der Markt mit einem Überangebot an Öl überschwemmt werden, prognostizieren sie. Falls die Opec im Dezember aber für 2020 deutlichere Förderkürzungen ankündigen sollte als erwartet, dürfte das den Druck auf die Ölpreise mildern.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Nach den neuerlichen Rekordständen zu Wochenbeginn dürfte es an der Wall Street auch am Dienstag nach oben gehen. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich 0,2 Prozent zu. Gestützt wird die Stimmung weiter von Hoffnungen auf Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China.

Beide Seiten prüfen offenbar, bereits bestehende Importzölle zurückzufahren, um einem Handelsabkommen den Weg zu bereiten. So sollen US-Unterhändler erwägen, Anfang September erhobene Zölle von 15 Prozent auf chinesische Waren im Wert von 112 Milliarden Dollar als Zugeständnis zu streichen, um ein sogenanntes "Phase-Eins"-Abkommen zu erreichen.

Aufschluss über die Entwicklung der US-Wirtschaft dürften Konjunkturdaten zum Wachstum im Dienstleistungssektor geben. Zudem veröffentlicht das US-Handelsministerium Zahlen zur Handelsbilanz. Ökonomen erwarten hier einen Rückgang des Handelsdefizits auf 52,20 Milliarden Dollar. Die Daten dürften auch Aufschluss darüber geben, welche Fortschritte US-Präsident Donald Trump bei der Reduzierung des Defizits macht.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US 14:30 Handelsbilanz September PROGNOSE: -52,20 Mrd USD zuvor: -54,90 Mrd USD 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1.Veröff.: 51,0 zuvor: 50,9 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 53,5 Punkte zuvor: 52,6 Punkte 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Kaum verändert tendieren die europäischen Aktienmärkte am Dienstagmittag. Gefragt sind die zuletzt zurückgebliebenen Öl- und Gaswerte sowie Rohstoffaktien. Daneben sind noch Chemiewerte gesucht. Andere Branchen werden dagegen eher vernachlässigt, ihre Subindizes liegen kaum verändert oder leicht im Minus. Auf der Verliererseite ganz oben stehen erneut RWE mit einem Minus von 2,2 Prozent, aber auch Vonovia, die um 1,7 Prozent fallen, und das, obwohl die Geschäftszahlen als solide eingestuft werden. Konjunkturunabhängige oder defensive Aktien sind nicht gefragt. Das liegt vor allem daran, dass die langen Zinsen ihre Tiefs gesehen und nach oben gedreht haben. Für einen Freudensprung von über 10 Prozent sorgen die Geschäftszahlen von Schaeffler. Diese sind deutlich über den Prognosen ausgefallen. In der Spezialchemie ist Evonik angesichts der mauen Konjunktur etwas vorsichtiger geworden und passt die Umsatzziele für das Gesamtjahr nach unten an. Den Gewinnausblick hat Evonik aber bestätigt. Entsprechend steigt die Aktie um 4,4 Prozent. Gut kommen auch die Zahlen des niederländischen Chemieunternehmens DSM (+0,9 Prozent) an. Hugo Boss haben dagegen nach einem festen Start mittlerweile ins Minus gedreht, der Kurs fällt um 2,2 Prozent. Der Markt wartet auf die Analystenkonferenz am frühen Nachmittag und Aussagen zur erwarteten Entwicklung 2020. Der schweizerischen Zeitarbeitsvermittler Adecco (-1 Prozent) hat die Erwartungen verfehlt. Siemens Gamesa (-10 Prozent) hat mit starkem Wachstum im vierten Quartal die selbst gesteckten Ziele erreicht. Der kräftige Preisdrucks in der Windenergiebranche belastet allerdings die bereinigte operative Gewinnmarge. Dies zieht auch die Wettbewerber Nordex und Vestas um 7,5 Prozent bzw 2,8 Prozent nach unten. Der Telefonkonzern Telefonica ist im dritten Quartal ins Minus gerutscht, hat aber den Jahresausblick bestätigt. Der Kurs verliert 1,6 Prozent.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:21 Mo, 17:20 % YTD EUR/USD 1,1116 -0,05% 1,1155 1,1141 -3,0% EUR/JPY 120,96 +0,15% 120,89 121,00 -3,8% EUR/CHF 1,1018 +0,27% 1,1014 1,1000 -2,1% EUR/GBP 0,8614 -0,22% 0,8623 0,8636 -4,3% USD/JPY 108,83 +0,21% 108,37 108,60 -0,7% GBP/USD 1,2907 +0,18% 1,2935 1,2903 +1,1% USD/CNH (Offshore) 6,9982 -0,51% 7,0294 7,0310 +1,9% Bitcoin BTC/USD 9.280,26 -1,02% 9.169,76 9.306,26 +149,5%

Der Dollar behauptet am Dienstag zum Euro die Gewinne des Vortags. Die US-Währung profitiere nach wie vor von der gestiegenen Risikobereitschaft der Anleger und der Zinssenkungspause, die die US-Notenbank in der vergangenen Woche angedeutet hatte, heißt es am Markt. Sollten die USA und China aber eine partielle Einigung im Handelskonflikt erzielen, könnte der Euro nach Einschätzung von Nordea Asset Management in der zweiten Hälfte 2020 auf bis zu 1,18 Dollar steigen. Wenn sich die chinesische Wirtschaft erholt, dann "werden die Exporte aus der Eurozone nach China steigen", begründet Analyst Sebastien Galy seine Erwartung und ergänzt, China "wird dann wieder Dollar verkaufen und Euro kaufen".

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die asiatischen und australischen Aktienmärkte sind am Dienstag den US-Pendants nach oben gefolgt und auf die höchsten Stände seit sechs Monaten geklettert. Gestützt wurde die Stimmung weiter von Fortschritten im US-chinesischen Handelsstreit. Beide Kontrahenten prüfen offenbar, bereits bestehende Zölle zum Teil zurückzufahren, um einem Handelsabkommen den Weg zu ebnen, wie informierte Kreise berichteten. Positiv kam zudem an, dass die chinesische Zentralbank ihren einjährigen Leitzins aufgrund der konjunkturellen Abschwächung gesenkt hatte. Wie nötig die geldpolitischen Stimuli der Zentralbank sind, zeigten schwache chinesische Einkaufsmanagerindizes für den Servicesektor. In Tokio profitierte der Elektroniksektor von starken Vorgaben der US-Branchenvertreter. TDK zogen um 6 Prozent, Renesas Electronics um 7 Prozent und Sony um 1,1 Prozent an. Rückenwind erfuhr der japanische Aktienmarkt auch von der Devisenseite, wo der Yen deutlich nachgab. Nach schwachen Geschäftszahlen von Westpac verlor die Aktie in Sydney 2,6 Prozent und zeigte sich damit von deutlich höheren Anfangsverlusten erholt. Die älteste unter Australiens Großbanken hatte eine Kapitalerhöhung um 2,5 Milliarden australischen Dollar angekündigt. Zudem wurde die Dividende gestutzt. Fujifilm rückten um 6,7 Prozent nach temporären Aufschlägen von 14 Prozent in Tokio vor. Die Gesellschaft und Xerox begruben ein 57 Jahre altes Gemeinschaftsunternehmen. Xerox veräußert ihren 25-prozentigen Anteil an Fujifilm für 2,2 Milliarden US-Dollar. Die Rechtsstreitigkeiten beider Konzerne wegen einer geplanten Fusion sind damit ebenfalls Geschichte. Laut Händlern ist der Weg für strategische und geografische Neuaufstellungen nun geebnet.

+++++ CREDIT +++++

Weiter auf Entspannungskurs sind auch am Dienstag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen. Die konjunkturellen Aussichten verbessern sich angesichts der US-chinesischen Entspannung stetig, womit die Ausfallrisiken sinken. Bald zum Thema am Kreditmarkt könnte allerdings der damit einhergehende schnelle Zinsanstieg werden. Er wird getragen sowohl von Konjunkturhoffnungen als auch davon, dass Sichere-Hafen-Anlagen nicht mehr so gesucht sind.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

BMW plant bis 2021 Aufbau von 4.100 Ladepunkten

BMW will vor allem rund um den Unternehmenssitz München bis 2021 tausende Ladestationen für Elektroautos errichten. Bis 2021 plant der Premiumautohersteller laut Mitteilung den Aufbau von mehr als 4.100 Ladepunkten an seinen deutschen Standorten.

CTS Eventim wächst weiter und bekräftigt Ausblick

Der Ticket-Vermarkter und Konzernveranstalter CTS Eventim hat auch im dritten Quartal seinen Wachstumskurs fortgesetzt und bekräftigt den Ausblick. Sowohl im Bereich Ticketing als auch in der Sparte Live Entertainment erzielten die Münchner ein Umsatz- und Ergebniswachstum.

Hugo-Boss-Aktie profitiert von Aussagen zum vierten Quartal

