Das Ölförderkartell OPEC plant, seine Produktionsmenge bis 2024 auf 32,8 Millionen Barrel pro Tag zurückzufahren - auch wegen weltweiter Klimaschutzbemühungen.

Die Opec stellt sich auf eine sinkende Ölförderung in den kommenden Jahren ein. Sie werde ihre Produktionsmenge bis 2024 voraussichtlich auf 32,8 Millionen Barrel pro Tag (bpd) von 35 Millionen in diesem Jahr zurückfahren, kündigte das Förderkartell am Dienstag an. Hintergrund sei insbesondere die zunehmende Produktion von US-Schieferöl.

