Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Opec sieht Jahre der Fördersenkung wegen US-Ölboom

Die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) erwartet, dass sie ihre Ölförderung in den nächsten fünf Jahren kontinuierlich senken muss, um die Preise inmitten des US-Förderbooms und einer schleppenden Ölnachfrage zu stabilisieren. Das Kartell und seine Verbündeten dürften deshalb darüber diskutieren, ob sie die derzeitigen Produktionskürzungen von 1,2 Millionen Barrel pro Tag beibehalten oder die Drosselungen auf einer Sitzung am 5. Dezember vertiefen werden.

Banken fragen 0,676 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 1,560 Milliarden Euro nach 2,236 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 0 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 24 (Vorwoche: 31) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,676 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität.

Fronten bei Grundrente verhärten sich innerhalb der großen Koalition

Die Fronten haben sich innerhalb der Koalition beim Streitthema Grundrente verhärtet. Die Union beharrte am Dienstag erneut auf eine Bedürftigkeitsprüfung bei der Einführung einer Grundrente für Geringverdiener während die SPD den Verzicht darauf zur "Sollbruchstelle" der Koalition erklärte. Nachdem es vergangene Woche noch nach einem Kompromiss ausgesehen hatte, wurde dieser am Wochenende von Unions-Seite wieder kassiert. Daraufhin wurde ein für vergangenen Montag angesetzter Koalitionsausschuss wieder abgesagt.

Unions-Fraktion will Konzept zur Unternehmensteuerreform beschließen

Die Union will kurz vor der Halbzeitrevision der Koalition mit einem Konzept für eine Reform der Unternehmensbesteuerung deutlich andere Wege gehen als ihr Koalitionspartner SPD. Die Pläne, die unter anderem eine geringere Körperschaftsteuerlast vorsehen, sollen in der Fraktionssitzung beschlossen werden, kündigte Unions-Fraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer (CDU) an. Er bestritt aber einen Zusammenhang mit den Debatten um eine Grundrente.

Regierung: Wasserstoff Schlüsselrohstoff für erfolgreiche Energiewende

Die Bundesregierung will Deutschland international zum führenden Anbieter von Wasserstofftechnologien machen. Der Energieträger Wasserstoff habe große Bedeutung für die Energiewende und den Klimaschutz, denn ein Kohlendioxid-freier Wasserstoff erweitere das Angebot an erneuerbaren Energien und stärke Deutschlands Versorgungssicherheit.

BDI: Regierung muss bei Nutzung von Wasserstoff Hürden abbauen

Die deutsche Industrie hat die Bundesregierung zu mehr Anstrengungen bei der Förderung von Wasserstoff aufgefordert. Denn der regulatorische Rahmen sei eine große Hürde für die Wirtschaftlichkeit von Wasserstofftechnologien, warnte der Bundesverband der deutschen Industrie (BDI). "Ehrgeiziger Klimaschutz ist am Industriestandort Deutschland nur mit Wasserstoff möglich", sagte Holger Lösch, stellvertretender BDI-Hauptgeschäftsführer.

Hartz-IV-Sanktionen sind teilweise verfassungswidrig

Das Bundesverfassungsgericht hat die möglichen Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger erheblich eingeschränkt. Das höchste deutsche Gericht in Karlsruhe erklärte die bei Pflichtverletzungen drohenden Leistungskürzungen teilweise für verfassungswidrig. Grundsätzlich sind Sanktionen demnach zwar möglich, beim Arbeitslosengeld II halten die Verfassungsrichter aber Kürzungen von mehr als 30 Prozent nicht mehr für verhältnismäßig. Der Gesetzgeber muss das Sanktionssystem nun neu regeln.

Umfrage: Mehrheit der Deutschen schätzt Mauerfall positiv ein

30 Jahre nach dem Mauerfall schätzt eine Mehrheit der Deutschen das einschneidende Ereignis als als positiv ein. Im Osten sehen dies 57 Prozent so, im Westen 54 Prozent, wie eine in Hamburg vom Ipsos-Institut veröffentlichte Befragung ergab. Etwa jeder siebte Befragte aus Ost und West beurteilt den Mauerfall negativ. Knapp ein Drittel blickt neutral auf die Wende.

Glücksatlas: Deutsche so zufrieden mit ihrem Leben wie nie zuvor

Die Deutschen sind mit ihrem Leben einer neuen Studie zufolge so zufrieden wie noch nie. Wie aus dem in Berlin vorgestellten aktuellen sogenannten Glücksatlas der Deutschen Post hervorgeht, stieg die Zufriedenheit auf einen Indexwert von 7,14 Punkten. Die Indexskala reicht von null bis zehn.

Frankreich plant Einwanderungsquoten gegen Fachkräftemangel

Mit Einwanderungsquoten will Frankreich den Fachkräftemangel beheben. Die französische Arbeitsministerin Muriel Pénicaud kündigte in Paris eine Neuregelung an, mit der jährlich rund 33.000 Fachleute aus Mangelbranchen ins Land geholt werden sollen. Die Quoten sollen im Sommer des kommenden Jahres in Kraft treten und jährlich neu festgelegt werden.

Weiterhin knapp tausend US-Soldaten in Syrien im Einsatz

Drei Wochen nach dem angekündigten Rückzug von US-Truppen aus Syrien sind dort weiterhin knapp tausend US-Soldaten im Einsatz. Ein Vertreter der US-Regierung, der nicht namentlich genannt werden wollte, sagte der Nachrichtenagentur AFP in der Nacht zum Dienstag, die Einsatzstärke sei nahezu stabil. Hintergrund sei die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump zur Überwachung der Ölfelder in der ostsyrischen Provinz Deir Essor.

Iran kündigt weitere Reduzierung von Atomverpflichtungen an

Der Iran hat einen weiteren Schritt zur Abkehr vom internationalen Atomabkommen angekündigt. Sein Land werde die Urananreicherung in der Anlage Fordo 180 Kilometer südlich von Teheran wieder aufnehmen, sagte Staatschef Hassan Ruhani.

+++ Konjunkturdaten +++

Eurozone/Erzeugerpreise Sep +0,1% gg Vm, -1,2% gg Vj

Eurozone/Erzeugerpreise Sep PROG: +0,1% gg Vm, -1,2% gg Vj

Eurozone/Erzeugerpreise ex Energie Sep unverändert gg Vm, +0,4% gg Vj

GB/Einkaufsmanagerindex Service Okt 50,0

GB/Einkaufsmanagerindex Service Okt PROG: 49,0

GB/Einkaufsmanagerindex Service Sep war 49,5

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2019 07:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.