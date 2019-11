Zwischenstopp Die zuletzt vorgestellte Long-Idee bei Fresenius kurz nach Zahlenvorlage geht sukzessive auf, derzeit liegt ein Kursgewinn im vorgestellten Faktor-Zertifikat Long auf Fresenius SE & Co. KGaA WKN VF5PUJ von 29 Prozent vor. Kurzzeitig ist mit einem Stopp am EMA 50 (blaue Linie) zu rechnen, anschließend sollte das übergeordnete Ziel bei 52,82 Euro bei Fresenius angesteuert werden, wo die Handelsidee schließlich endet. Fresenius (Wochenchart in Euro) Tendenz: Urheberrecht / Bildmaterial: ...

